- Adana Demirspor
'da hedef Giresunspor
maçı
ADANA - Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası
'nda M. Başakşehir
ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 10 Aralık
Pazartesi günü 5 Ocak Fatih Terim
Stadyumu'nda Giresunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Aytaç Durak
Tesisleri'nde Teknik Direktör Yılmaz Vural
yönetiminde yapılan antrenmanda, Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 11'de olan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Oynamayan futbolcu ise 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.Tesislere gelen mavi-lacivertli taraftarlar, idman öncesi Yılmaz Vural'ı yanlarına çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Vural, taraftarlarla bir süre sohbet ettikten sonra özçekim de yaptı.
Başakşehir,Adana Demirspor,Giresunspor
07 Aralık 2018 Cuma 09:58