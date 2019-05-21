21.05.2019 21:27
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Adana Demirspor'da Play-off Maçı Hazırlıkları

Adana Demirspor

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde yarın sahasında Hatayspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde yarın sahasında Hatayspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli ekip, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Ümit Özat yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Antrenmanı Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da izledi.

Adana Demirspor ile Hatayspor, yarın saat 21.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Hatayspor, Adana Demirspor, Spor
Kaynak: AA


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