Adana Demirspor'da Play-off Maçı Hazırlıkları

Adana Demirspor
, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde yarın sahasında Hatayspor
ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertli ekip, 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Ümit Özat
yönetiminde çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durdu.
Antrenmanı Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da izledi.
Adana Demirspor ile Hatayspor, yarın saat 21.00'de 5 Ocak Fatih Terim
Stadı'nda karşılaşacak.
Hatayspor
, Adana Demirspor
, Spor
Kaynak: AA