13 Kasım 2018, 16:18
»»

Adana Demirspor'da Yeniden Yılmaz Vural Dönemi Başladı

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirdi.

Ligde oynadığı son maçta ikinci yarıda 10 kişi kalan Altay'a 3-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için başkan Murat Sancak, Yılmaz Vural ile bir araya geldi. Sancak, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.

"HOŞ GELDİN HOCAM"

Başkan Sancak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vural ile anlaştıklarını belirterek, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolunda ki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkılar sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin hocam" sözlerini paylaştı.

İKİNCİ KEZ GÖREVE GELDİ

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı Play-Off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.

13 Kasım 2018 Salı 16:18



YORUMLAR (16)
SERKAN: yazık.fenerı.kım.kurtaracak.şı mdı
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GENÇ FB: Yılmaz hocam fenere gel..Sana Fenerbahçe yakışır..Gönlünde Fenerbahçe var yılmaz hocanın..
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
YARGIÇ: ADAM GİBİ ADAM SEVİYORUZ SENİ YILMAZ HOCA HALK SENİNLE
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
AKAR : o takimdan tanju uzaklasmadigi muddetce cok mac satarlar
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HAMDİ ÇAKAR: Yılmaz Vural heyecanlı, ilgili ve liderlik vasıfları çok iyi , Demir sporu Çok iyi bir seviyeye çıkaracağı kanaatindeyim.Başarılar diliyorum.
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın