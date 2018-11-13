Adana Demirspor'da Yılmaz Vural Dönemi

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 'şampiyonluk' hedefiyle başlayan Adana Demirspor
, Hakan Kutlu
'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural
'ı getirdi.
Ligde oynadığı son maçta ikinci yarıda 10 kişi kalan Altay
'a 3-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için başkan Murat Sancak, Yılmaz Vural ile bir araya geldi. Sancak, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.
Başkan Sancak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vural ile anlaştıklarını belirterek, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkılar sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin hocam" sözlerini paylaştı.
İkinci kez görevde
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı Play-Off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor
ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.
Adana Demirspor 6.sırada yer aldı
12 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor 19 puan toplayarak 6.sırada yer almıştı.
Derbiyle göreve başlamış olacak
Adana Demirspor, milli maçlar sebebiyle verilecek aradan sonra derbide 25 Kasım'da Adanaspor
ile karşı karşıya gelecek.
İşte Yılmaz Vural'ın kariyeri;
Son olarak Giresunspor
'da çalışan futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor
, Antalyaspor
, Samsunspor
, Karşıyaka
, Adanaspor, Bursaspor
, Gaziantepspor
, Sarıyer
, Trabzonspor
, Gençlerbirliği
, Konyaspor
, Dardanelspor
, Denizlispor
, Diyarbakırspor
, Çaykur Rizespor
, Ankaragücü
, Manisaspor
, Kocaelispor
, Kasımpaşa
, Sakaryaspor
, Elazığspor
, Mersin İdmanyurdu
, Osmanlıspor, Karabükspor
, Adana Demirspor ve Göztepe'de görev yapmıştı.
Yılmaz Vural,Adana Demirspor