Haberler » Güncel » Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Haber

Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

04.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:34
TFF 1. Lig ekiplerinden Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde ilk 17 haftalık bölümü 24 puan ve averajla 8. sırada tamamlayan Adana temsilcisi, 'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Antalya, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:48   DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber
21:48   Emre Aydın İskenderun'da konser verdi - Haber
21:48   Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler devam ediyor - Haber
21:47   Bakan Pakdemirli: "Milletimiz zaferlere çiçekli yollardan gitmemiştir" - Haber
21:42   Macron ve Salih'ten "Irak'ın uluslararası çatışma sahasına dönüştürülmemesi" vurgusu - Haber
21:36   Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Haber
21:25   Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Haber
20:24   Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Haber
20:14   Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi - Haber
20:05   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması - Haber
4.01.2020 21:50:06