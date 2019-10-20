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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak görevi bırakıyor

TFF 1. Lig'de dün Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi bırakacağını açıkladı.

20.10.2019 10:29Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak görevi bırakıyor
TFF 1. Lig'de dün Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi bırakacağını açıkladı.

Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, başkanlığı aldığım günden itibaren tek bir hedefim vardı, siz değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lige çıkartmaktı. Ailemi, dostlarımı, işlerimi ihmal etme pahasına ama olmadı olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum. En yakın zamanda kongreyi yapıp, Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip ve her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğime belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyor ve Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana Demirspor, Hatayspor, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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