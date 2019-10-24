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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak'ın 421 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

24.10.2019 18:10Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak'ın 421 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.
Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, PFDK'nın 421 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin lira para cezası alan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'ın itirazının görüşüldüğü belirtildi.
Avukatlarıyla sözlü savunma veren Murat Sancak'ın cezalarının Tahkim Kurulu tarafından onandığı, erteleme talebinin ise reddedildiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Tahkim Kurulu, Spor

Kaynak: AA

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