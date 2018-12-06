Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
, deplasmanda Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.
Goller: Dk. 54 Orhan Taşdelen (Penaltıdan) (Adana Demirspor); Dk. 85 Edin Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı Kartlar: Dk. 81 Hamidou Traore (Adana Demirspor); Dk. 81 Manuel da Costa (Medipol Başakşehir)31. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı hücumunda Visca, kaleci Ahmet Sabri Fener ile karşı karşıya kaldı. Visca, meşin yuvarlağı daha uygun pozisyondaki Jojic'e aktardı. Jojic'in vuruşunda, top auta çıktı.53. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Anderson'un pasında rakip ceza sahasına giren Kosecki, Gökhan İnler'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.54. dakikada penaltıyı kullanan Orhan Taşdelen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-081. dakikada hakem Arda Kardeşler, bir pozisyondan sonra iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğin ardından Medipol Başakşehirli da Costa ve Adana Demirsporlu Hamidou Traore'ye kırmızı kart gösterdi.83. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahasında Gökhan İnler, Galip Güzel'le girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.85. dakikada penaltıyı kullanan Edin Visca, topu filelerle buluşturdu: 1-1Karşılaşma 1-1 sona erdi.Adana Demirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa SavranlarAdana Demirspor: Ahmet Sabri Fener, Orhan Taşdelen, Tayyib Talha Sanuç, Batuhan İşçiler, Hakan Bilgiç, Emre Nefiz (Dk. 78 Orkan Çınar), Hamidou Traore, Kosecki, Anderson (Dk. 74 Galip Güzel), Berk Yıldız, Boubacar Traore
Teknik Direktör: Yılmaz VuralMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Attamah, da Costa, Karim Hafez, Uğur Uçar (Dk. 76 Caiçara), Gökhan İnler, Jojic (Dk. 66 Bajic), Kerim Frei, Soner Aydoğdu (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Visca, Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah AvcıGoller: Dk. 54 Orhan Taşdelen (Penaltıdan) (Adana Demirspor); Dk. 85 Edin Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı Kartlar: Dk. 81 Hamidou Traore (Adana Demirspor); Dk. 81 Manuel da Costa (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Dk. 76 Jakub Kosecki, Dk. 84 Galip Güzel (Adana Demirspor); Dk. 40 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)
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06 Aralık 2018 Perşembe 01:37