Adana Demirspor taraftarlarından Türk Kızılay'a kan bağışı

Adana Demirsporlu taraftarlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

31.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:01
Adana Demirsporlu taraftarlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Baraj Yolu Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'ni ziyaret eden Adana Demirspor taraftarlarından Şimşekler Grubu üyeleri kan bağışı yaptı.
Türk Kızılay Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca, yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunan taraftarlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
Taraftarlardan Fuat Kalan da kan vermenin ne kadar kutsal bir şey olduğu konusunda farkındalık sağlamak istediklerini ifade ederek, Adana Demirspor taraftarının sosyal projelerde önde olduğunu her zaman gösterdiklerini belirtti.
Kalan, kendilerine bu fırsatı tanıyan Kızılay'a teşekkür ettiklerini dile getirdi. Adana Demirspor taraftarlarından Türk Kızılay’a kan bağışı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana Demirspor, Kızılay, Adana, Güncel, Haber

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