Adana Demirspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile Yollarını Ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Değerli Adana Demirspor camiası çıktığımız bu yolda maalesef yol kazaları olabilir. Kurumsallaşma adına attığımız adımlar sonucunda, sportif başarılar kısa vadede istediğimiz sonuçları doğurmayabiliyor. Keşke istediğimiz şekilde gitseydi. Gitmedi. Ne diyelim sağlık olsun. Hayırlısı olsun. Bugün itibariyle Hakan Kutlu hocayla karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, inanıyorum ki görev alacağı takımlarda başarılı olacaktır. İnsan olarak takdir edilecek olgunlukta bir kardeşimizdir. Şu ana kadar verdikleri emek için teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

EN KISA SÜREDE KULÜBE UYGUN TEKNİK DİREKTÖR BULACAĞIZ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig'e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla, yöneticisiyle ve tabi ki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde açıklamada bulundu.

HAKAN KUTLU 19 PUAN TOPLADI

Kutlu yönetimindeki Adana Demirspor, 12 haftası geride kalan Spor Toto 1. Ligde 19 puan toplayabildi.