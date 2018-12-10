Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 1. Ligde VAR'ın Olmamasını Eleştirdi

Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki rakiplerinin bu hafta kaybettikleri puanlara değinerek, Giresunspor önünde kazanmaları halinde çok iyi bir seviyeye gelebileceklerini söyledi. Maçta ilk yarının dengeli geçtiğini, ikinci yarıda ise rakiplerinin 1 pozisyonuna karşılık kendilerinin 5 kez pozisyona girdiklerini aktaran Vural, şöyle konuştu:

"Çeviremedik maçı. Çok çaba sarf etti çocuklar. Lig maçları böyle maalesef. Tabii ki Giresunspor da çaba sarf ediyor. Geçen haftaki Giresunspor ile alakası olmayan bir görüntü. Daha istekliydiler ve iyi savunma yaptılar. Biz golü atamadıkça rakibin direnci arttı ve sonuç olarak hiç beklemediğimiz iki puanı kaybettik. İki dakika daha topu kendimizde tutabilirdik. Böyle hakem hatası da olur, kendi hatamız da olur. Buna müsaade etmememiz gerekiyordu. Çok pahalı bir deneyim bizim için."

"BURASI LİG DEĞİL Mİ?"

Maçta yedikleri golün hakem hatasından kaynaklandığını savunan Vural, "Bundan önceki maçta da olmayan bir penaltı verildi. Bugün de aynı şekilde... Tamam, hata insana ait de çok net artık. Hakemin orada bunu gözlemlemesi gerek. 'Göremedim.' diye bir şey yok. Sahanın içindeyse, her şeyi görmek zorunda. Bu Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi üst ligde var da aşağıda niye yok. Onu anlamış değilim. Burası lig değil mi?"