Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Taraftarların 'Deli Yılmaz' Tezahüratını Duyunca Kendinden Geçti

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, taraftarların tezahüratlarını duyunca kendinden geçti. Adana Demirspor'un ünlü taraftar grubu Mavi Şimşekler'in yer aldığı tribüne giden Yılmaz Vural, 'Deli Yılmaz oley' tezahüratını duyunca kendinden geçti. Vural, kendisi hakkında yapılan bu tezahürata oynayarak karşılık verdi.

Görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Adana Demirspor, son olarak Spor Toto Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 1-1 berabere kalmıştı.