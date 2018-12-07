07 Aralık 2018, 00:03
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Taraftarların 'Deli Yılmaz' Tezahüratını Duyunca Kendinden Geçti

Fenomen teknik adam Yılmaz Vural, Adana Demirspor taraftarının 'Deli Yılmaz' tezahüratını duyunca saha içinde oynamaya başladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, taraftarların tezahüratlarını duyunca kendinden geçti. Adana Demirspor'un ünlü taraftar grubu Mavi Şimşekler'in yer aldığı tribüne giden Yılmaz Vural, 'Deli Yılmaz oley' tezahüratını duyunca kendinden geçti. Vural, kendisi hakkında yapılan bu tezahürata oynayarak karşılık verdi.

Görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Adana Demirspor, son olarak Spor Toto Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 1-1 berabere kalmıştı.

Yılmaz Vural,Adana Demirspor
07 Aralık 2018 Cuma 00:03



YORUMLAR (3)
SERDAR: bundan daha iyi ne olabilirki , sen ve ben o durumda olsak Allah a sukur
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SERDAR: Hayat kısa boşver bak keyfine deli yılmaz oleeyyyyy
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KARA: Yaşının adamı olmadığından iyi bir yerlere gelemedi,gelemezde ..
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  • TURGAY : Fatih Terim gibi mi olmalı ? Kibirli , megaloman , kameralara oynayan...
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