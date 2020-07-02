Adana Demirspor'un 2'nciliğe yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından 2'nci sıraya yükselen ve 25 yılın ardından Süper Lig'e yükselme şansını artıran Adana Demirspor, Adana'da taraftarlar tarafından şampiyon gibi karşılandı.
02.07.2020 03:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 04:34
FUTBOLCU MEHMET AKYÜZ TARAFTARLARA 3'LÜ ÇEKTİRDİ
İlk olarak taraftarları selamlayan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, daha sonra otobüsten inerek, taraftarlardan yolu açmalarını rica etti. Polis eskortuyla ilerlemeye çalışan otobüsün üzerine çıkan futbolcu Mehmet Akyüz, taraflara 3'lü çektirdi. Havalimanı bölgesinden güçlükle ayrılan otobüsü, tesisin önünde yine taraftarlar karşıladı. Adana Demirspor kafilesini taşıyan otobüs, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde tesislere giriş yaptı. Tesisler önündeki taraftarlar, bir süre tezahüratlarını sürdürüp, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: DHA
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