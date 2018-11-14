Adana Demirspor, Yılmaz Vural Yönetiminde Çalıştı

Teknik Direktör Yılmaz Vural
, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor
'la ilk antrenmanına çıktı.
Dün mavi-lacivertli takımla sözleşme imzalayan Vural, bugün Aytaç Durak
Tesisleri'ne gelerek futbolcularla toplantı yaptı. Akdeniz
ekibi daha sonra Yılmaz Vural idaresinde yaptığı antrenmanda, ısınma ve koordinasyon hareketleri, koşu ve kültür-fizik çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana, Benin
Milli Takımı kadrosuna davet edilen Mickael Pote ve sakatlığı süren İsmail Konuk
ile kadro dışı bırakılan Batuhan Karadeniz
ile Murat Akın
katılmadı.
Hafif sakatlıkları bulunan Anderson Oliviera ile Herve Kage de salonda çalıştı.
Antrenmanı izleyen Adana Demirspor taraftarları Yılmaz Vural'a sevgi gösterisinde bulundu.
Adana Demirspor,Yılmaz Vural
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:05