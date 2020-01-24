Adana Demirsporlu Erkan Zengin: "Seri galibiyetler yakalayan takım şampiyon oluyor"

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un devre arası transferiyle kadrosuna kattığı Erkan Zengin, "Bu ligin nasıl olduğunu biliyorum. Burada seri galibiyetler yakalayan takım şampiyon oluyor." dedi.

Mavi-lacivertlilerle ilk resmi maçında, deplasmanda 6-1 kazandıkları Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasında 1 golle skora katkıda bulunan Erkan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 haftalık kamp sürecinde iyi çalıştıklarını belirten Zengin, ardından gittikleri Balıkesir deplasmanından güzel bir galibiyetle ayrıldıklarını ifade etti.

Erkan Zengin, takımın zamanla daha iyiye gideceğinin altını çizerek, "Daha yeni birbirimizi tanımaya başladık. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağız. Sonuçlar da inşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Büyük bir camiada bulunduklarını vurgulayan Zengin, şöyle devam etti:

"Adana Demirspor'a gelmek benim adıma gurur verici çünkü bu kadar sahiplenen bir başkanımız ve yönetim var. Bu işe o kadar çok gönül veren insanlar var. 26 yıllık bir Süper Lig hasreti için herkesin bir çabası var. Onu da görüyoruz. Alınan futbolcularla bir bütün oluştu. Bunu ilk maçta gösterdik ama devamını getirmek istiyoruz, en önemlisi bu."

"Şampiyon olacağımıza canıgönülden inanıyorum"

Erkan Zengin, takım olmanın ve uyumlu oynamanın önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takım olmak ve arkadaşlarımızı çabuk tanımak bizim için çok iyi olacak. Bu ligin nasıl olduğunu biliyorum. Burada seri galibiyetler yakalayan takım şampiyon oluyor. Biz de onu hedefliyoruz ve bunu yapabiliriz. O kadar çok kaliteli futbolcu var ki bu takımda bunu yapacağımıza canıgönülden inanıyorum."

Yeni transferlerin takıma uyum sürecinde olduklarını anlatan Zengin, "Bizim için Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı bir ölçü olmayacak. Rakip biraz dağınıktı ve genç oyuncularla oynadılar. Bundan sonraki maçları çok ciddiye almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu Erkan Zengin, maç maç düşünerek ilerlemek istediklerini aktararak, "Daha da iyi olacağız. Buradaki futbolcuların çoğu Süper Lig tecrübeli." dedi.

Erkan, 26 Ocak Pazar günü sahalarında Boluspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, taraftarlardan stadı doldurmalarını ve kendilerini desteklemelerini istedi.

Kaynak: AA