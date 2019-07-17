17.07.2019 10:09
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ADANA DEPODA 2 BİN 395 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Adana'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 17 kişinin metil alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Bir depoda yüksek miktarda etil alkol bulunduğunu belirleyen KOM ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Baskında, üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan 5'er litrelik 479 plastik şişe içerisinde toplam 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Depoda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor. ADANA DEPODA 2 BİN 395 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA
Niğde, Adana, Güncel

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