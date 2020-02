Adana derbisi öncesi teknik direktörlerden "dostluk" mesajı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 61. kez karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor ile Adanaspor 'un teknik direktörleri, Türk Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde bir araya geldi. Teknik direktörler birlikte 'dostluk' mesajı verip, taraftarları birbirlerine saygılı olmaları konusunda uyardı.Adana Demirspor ile Adanaspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında cumartesi günü 61. kez karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi TSYD organizasyonunda buluşan iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ilk sözü misafir takım Adanaspor'un Teknik Direktörü Eyüp Arın'a verdi.Arın: "Rakip ayırt etmeden çalışmalarımız devam ediyor"Arın, maça her zamanki planlarında hazırlandıklarını belirterek, "Kendi düşüncelerimizle hazırlanıyoruz. Adana Demirspor maçına da hazırlanırken yine kendi düşüncelerimiz ve kendi planlarımızla ilgili çalışmalar yaparak hazırlanıyoruz. Kendi bildiğimiz doğrultuda rakip ayırt etmeden çalışmalarımız devam ediyor. Rakibimiz gerçekten bu ligde teknik hocasıyla birlikte çok iyi bir ekip. Bunun bilinci içerisindeyiz. Biz de kendi ekibimizin sahadaki duruşunu çalışarak göstermeye çalışacağız" diye konuştu."Saha içerisindeki güzellik saha dışına yansıyacak"Adana'nın son zamanlarda derbilerinin örnek nitelikte geçtiğini kaydeden Eyüp Arın, "Tabi yine Adana'nın kazanacağı bir müsabakaya çıkacağız. Ben Adana'nın son zamanlarda bu derbilerde örnek olduğunu düşünüyorum. Yine böyle bir maç olacağını düşünüyorum. Saha içerisindeki güzelliğin saha dışına yansıyarak, saha içerisinde ne olduysa orada kalacağı bir maç olmasını diliyorum. Herkese seyir zevki yüksek, futbolun bir oyun olduğunu unutmadığı, eğlenerek izleyeceği bir müsabaka olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Tütüneker: "Derbiler enteresan geçer"Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de derbilerin her zaman farklı atmosferde geçtiğini vurgulayarak, "Derbiler her zaman enteresan geçer. İyi oynadık diye bir şey yoktur diye düşünüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçlarını yaşadım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.Derbinin fair play çerçevesinde geçmesi gerektiğini dile getiren Tütüneker, ara transfer döneminde gelen oyuncuların da takıma uyum sağlamaya devam ettiğini belirtti.Konuşmaların ardından iki takımın teknik direktörleri birbirlerine forma hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi. İki çalıştırıcı daha sonra el sıkışıp 'dostluk' mesajı verdi. - ADANA