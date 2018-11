Adana Derbisinde 58. Randevu

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:51



İBRAHİM ERİKAN - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor, 58. kez kozlarını paylaşacak.Kuruluş yılı 1940 olan kentin köklü takımı Adana Demirspor ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki karşılaşmalar, futbolseverlerin heyecanla izlediği müsabakaların başında geliyor.İki takım arasında geride kalan 57 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor ise 15 galibiyet elde ederken, 20 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.Liglerdeki 54 maçta Adanaspor 20, Adana Demirspor 14 galibiyet alırken, 20 karşılaşmada kazanan çıkmadı. Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde turuncu-beyazlı Adanaspor, 1'inde de mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete ulaştı.Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini, 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.Geçen sezon Adana Demirspor ve Adanaspor, ev sahibi oldukları derbi maçlarını 1-0'lık skorlarla kazandı.Her iki takım da teknik direktör değiştirdiAdanaspor ve Adana Demirspor takımları, sezonun henüz ilk yarısında teknik adam değişikliği yapmak durumunda kaldı.Sezona teknik direktör Cihat Arslan'la başlayan Adanaspor, ligde istediği sonuçları alamadı. Turuncu-beyazlılar, Arslan yönetiminde çıktığı ligin ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremedi.Cihat Arslan ile 6 haftada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Adanaspor'da göreve, 7. hafta öncesinde Coşkun Demirbakan getirildi.Demirbakan ise takımın başında çıktığı 6 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak, turuncu-beyazlıları 14 puanla 12. sıraya taşıdı.Adana Demirspor'da ise teknik direktör değişimi 12. hafta sonunda yaşandı.Sezona Hakan Kutlu yönetiminde başlayan mavi-lacivertliler, ilk 12 haftada beklenen sonuçların gelmemesiyle görev değişikliğine gitti.Teknik direktörlüğe getirilen Yılmaz Vural, Adanaspor derbisiyle ilk maçında taraftarların önüne çıkacak.Adana Demirspor-Adanaspor derbisi, yarın saat 16.00'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.Demirbakan: "Puan farkını 2'ye indirmek istiyoruz"Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, derbi maç öncesi milli maç arasının kendilerine iyi geldiğini, sakat oyuncularının düzeldiğini söyledi.Takımın performans olarak iyi durumda olduğunu aktaran Demirbakan, "Tam takım olarak maça çıkacağız. İnşallah bundan sonra bütün işimiz sahada." diye konuştu.Demirbakan, rakiplerinin 19, kendilerinin de 14 puana sahip olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:"Amacımız, aradaki puan farkını 2'ye indirmek. İki takımdan biri olmasa, derbi olmaz. Rekabet olacak. Yılların rekabeti var. Biri Adana Demirsporlu, diğeri Adanasporlu olan kardeşler var. Bunu biliyorum. İnşallah herkes iyi bir maç, adına yakışır bir derbi izler."Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın getirildiğini hatırlatan Demirbakan, "Kısa bir süre oldu. Toparlayacağını zannediyorum. Yılmaz Vural'ın bilgi ve birikimi yeterlidir. İnşallah Adana Demirspor, bizim maçtan sonraki müsabakalarda çıkışa geçer. Şampiyonluk için kurulmuş kadroları var. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Şimdi hoca değişikliği bizi ayrı bir analize sürükledi." ifadelerini kullandı kullandı."İsterdim ki derbide biletler yarı yarıya olsun"Coşkun Demirbakan, Adanaspor taraftarına ayrılan bin 600 biletin satıldığını belirterek, şunları kaydetti:"Ben isterdim ki derbide biletler yarı yarıya olsun veya (Konuk ekibe ayrılan) 4-5 bin olsun. İki kulübün anlaşmasıyla derbi böyle oynansın isterdim. Tabii federasyon karar veriyor. Bence yanlış bir karar. Mesela Denizlispor'un stadında tel örgü yok. Hiç olay olduğunu duydunuz mu? Abartıyorlar. İki tarafın taraftarları da bilinçli insanlar. Yan yana maç seyredilebilir. 2018 yılındayız. Ağabey-kardeş farklı takımı tutuyor. İnsanların bilinçaltında bir düşmanlık yaratıldı. Zaten insanlar zor şartlarda geçinip gidiyorlar, 15 günde bir tuttukları takımın maçı var. Millet maça gelecek. Bilet kısıtlaması iyi değil."Maçtan sonra futbol haricinde bir şey konuşulmasını istemediğini belirten Demirbakan, "Hakem, mazeret, şikayet konuşulmasın. Herkes hata yapıyor, ben de yaparım. Önemli olan hataları minimuma indirmek, artılarımızı çoğaltmak." şeklinde konuştu."İstatistikler her zaman doğruyu göstermez"Demirbakan, daha önce iki ekip arasında 57 kez derbi oynandığını ancak kendisinin ilk kez bu maçlardan birinde takım yönettiğini aktararak, şunları kaydetti:"İstatistikler her zaman doğruyu göstermez. Futbolda matematik yoktur. Her şey olabilir. Yüzde 80 top sizde olur, 30 korner atarsınız, 15 tane duran top kazanırsınız olmaz, rakip bir tane bulur, gol olur. Bunların hepsi istatistikleri çürütür. Adına yakışır bir derbi olsun, dostluk kazansın. Takımıma, taraftarlara, yönetime ve camiaya güveniyorum. Alnımızın akıyla bu derbiden çıkacağımızı zannediyorum."