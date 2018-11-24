24 Kasım 2018, 14:57
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Adana Derbisinde 58. Randevu

Adana Derbisinde 58. Randevu

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor, 58. kez kozlarını paylaşacak.

Kuruluş yılı 1940 olan kentin köklü takımı Adana Demirspor ile  1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki karşılaşmalar,  futbolseverlerin heyecanla izlediği müsabakaların başında geliyor.
İki takım arasında geride kalan 57 resmi maçta Adanaspor 22, Adana  Demirspor ise 15 galibiyet elde ederken, 20 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Liglerdeki 54 maçta Adanaspor 20, Adana Demirspor 14 galibiyet  alırken, 20 karşılaşmada kazanan çıkmadı. Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde  turuncu-beyazlı Adanaspor, 1'inde de mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete  ulaştı.
Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı  galibiyetini, 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise  1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.
Geçen sezon Adana Demirspor ve Adanaspor, ev sahibi oldukları derbi  maçlarını 1-0'lık skorlarla kazandı.
Her iki takım da teknik direktör değiştirdi
Adanaspor ve Adana Demirspor takımları, sezonun henüz ilk yarısında  teknik adam değişikliği yapmak durumunda kaldı.
Sezona teknik direktör Cihat Arslan'la başlayan Adanaspor, ligde  istediği sonuçları alamadı. Turuncu-beyazlılar, Arslan yönetiminde çıktığı ligin  ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremedi.
Cihat Arslan ile 6 haftada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alan  Adanaspor'da göreve, 7. hafta öncesinde Coşkun Demirbakan getirildi.
Demirbakan ise takımın başında çıktığı 6 maçta, 3 galibiyet, 2  beraberlik, 1 mağlubiyet alarak, turuncu-beyazlıları 14 puanla 12. sıraya taşıdı.
Adana Demirspor'da ise teknik direktör değişimi 12. hafta sonunda  yaşandı.
Sezona Hakan Kutlu yönetiminde başlayan mavi-lacivertliler, ilk 12  haftada beklenen sonuçların gelmemesiyle görev değişikliğine gitti.
Teknik direktörlüğe getirilen Yılmaz Vural, Adanaspor derbisiyle ilk  maçında taraftarların önüne çıkacak.
Adana Demirspor-Adanaspor derbisi, yarın saat 16.00'da, 5 Ocak Fatih  Terim Stadı'nda oynanacak.
Demirbakan: "Puan farkını 2'ye indirmek istiyoruz"
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, derbi maç öncesi milli  maç arasının kendilerine iyi geldiğini, sakat oyuncularının düzeldiğini söyledi.
Takımın performans olarak iyi durumda olduğunu aktaran Demirbakan,  "Tam takım olarak maça çıkacağız. İnşallah bundan sonra bütün işimiz sahada."  diye konuştu.
Demirbakan, rakiplerinin 19, kendilerinin de 14 puana sahip olduğunu  anımsatarak, şöyle konuştu:
"Amacımız, aradaki puan farkını 2'ye indirmek. İki takımdan biri  olmasa, derbi olmaz. Rekabet olacak. Yılların rekabeti var. Biri Adana  Demirsporlu, diğeri Adanasporlu olan kardeşler var. Bunu biliyorum. İnşallah  herkes iyi bir maç, adına yakışır bir derbi izler."
Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın  getirildiğini hatırlatan Demirbakan, "Kısa bir süre oldu. Toparlayacağını  zannediyorum. Yılmaz Vural'ın bilgi ve birikimi yeterlidir. İnşallah Adana  Demirspor, bizim maçtan sonraki müsabakalarda çıkışa geçer. Şampiyonluk için  kurulmuş kadroları var. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Şimdi hoca değişikliği bizi  ayrı bir analize sürükledi." ifadelerini kullandı kullandı.
"İsterdim ki derbide biletler yarı yarıya olsun"
Coşkun Demirbakan, Adanaspor taraftarına ayrılan bin 600 biletin  satıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ben isterdim ki derbide biletler yarı yarıya olsun veya (Konuk ekibe  ayrılan) 4-5 bin olsun. İki kulübün anlaşmasıyla derbi böyle oynansın isterdim.  Tabii federasyon karar veriyor. Bence yanlış bir karar. Mesela Denizlispor'un  stadında tel örgü yok. Hiç olay olduğunu duydunuz mu? Abartıyorlar. İki tarafın  taraftarları da bilinçli insanlar. Yan yana maç seyredilebilir. 2018 yılındayız.  Ağabey-kardeş farklı takımı tutuyor. İnsanların bilinçaltında bir düşmanlık  yaratıldı. Zaten insanlar zor şartlarda geçinip gidiyorlar, 15 günde bir  tuttukları takımın maçı var. Millet maça gelecek. Bilet kısıtlaması iyi değil."
Maçtan sonra futbol haricinde bir şey konuşulmasını istemediğini  belirten Demirbakan, "Hakem, mazeret, şikayet konuşulmasın. Herkes hata yapıyor,  ben de yaparım. Önemli olan hataları minimuma indirmek, artılarımızı çoğaltmak."  şeklinde konuştu.
"İstatistikler her zaman doğruyu göstermez"
Demirbakan, daha önce iki ekip arasında 57 kez derbi oynandığını ancak  kendisinin ilk kez bu maçlardan birinde takım yönettiğini aktararak, şunları  kaydetti:
"İstatistikler her zaman doğruyu göstermez. Futbolda matematik yoktur.  Her şey olabilir. Yüzde 80 top sizde olur, 30 korner atarsınız, 15 tane duran top  kazanırsınız olmaz, rakip bir tane bulur, gol olur. Bunların hepsi istatistikleri  çürütür. Adına yakışır bir derbi olsun, dostluk kazansın. Takımıma, taraftarlara,  yönetime ve camiaya güveniyorum. Alnımızın akıyla bu derbiden çıkacağımızı  zannediyorum."
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