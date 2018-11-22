Adana Derbisinde Düdük Özgür Yankaya'nın

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Adana Demirspor - Adanaspor derbisinde Özgür Yankaya görev yapacak.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: <br><br>YARIN 19.00 Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin<br><br>…<br><br>24 KASIM CUMARTESİ 13.30 Hatayspor - Altay: Mert Güzenge 16.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor: Caner Ak 16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka<br><br>…<br><br>25 KASIM PAZAR 13.30 Denizlispor - Giresunspor: Kadir Sağlam 16.00 Gazişehir Gaziantep - Boluspor: Süleyman Abay 16.00 Adana Demirspor - Adanaspor: Özgür Yankaya 19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp<br><br>…<br><br>26 KASIM PAZARTESİ 19.00 Osmanlıspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker<br><br>(İHA)