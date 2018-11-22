22 Kasım 2018, 13:16
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Adana Derbisinde Düdük Özgür Yankaya'nın

Adana Derbisinde Düdük Özgür Yankaya

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Adana Demirspor - Adanaspor derbisinde Özgür Yankaya görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

YARIN 19.00 Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin



24 KASIM CUMARTESİ 13.30 Hatayspor - Altay: Mert Güzenge 16.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor: Caner Ak 16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka



25 KASIM PAZAR 13.30 Denizlispor - Giresunspor: Kadir Sağlam 16.00 Gazişehir Gaziantep - Boluspor: Süleyman Abay 16.00 Adana Demirspor - Adanaspor: Özgür Yankaya 19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp



26 KASIM PAZARTESİ 19.00 Osmanlıspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker

(İHA)
22 Kasım 2018 Perşembe 13:16



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