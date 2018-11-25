Adana Derbisinde Kazanan Yok

1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Galip'in köşe vuruşundan ortasında ceza sahası içinde Orhan'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
15. dakikada Adana Demirspor
'da Traore'nin sol kanattan ortasında topu alan Kosecki, plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
54. dakikada Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Berk'in şutu yandan dışarı gitti.
85. dakikada Bumba'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli
'nin yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Erdinç Sezertam
xx, Abdullah Bora
Özkara xx
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tayyip xx, Galip xx, Traore xx, Berk xxx, Pote xx, Mitrovic xxx, Hakan xx, Orhan xx, Orkan xx, Kosecki xx (Kage dk. 73 x)
Yedekler: Çağlar, Emre, Anderson, Erdal, Batuhan, Musa
Teknik Direktör: Yılmaz Vural Adanaspor
: Karacic x, Veli x, Hakan xx (Renan dk. 90 ?), Kenan x (Abdulkadir dk. 44 x), Robert x, Berkan x, Onur xx, Bumba xx, Kone xx, Özkan x, Gökhan x (Ahmet dk. 65 xx)
Yedekler: İrfan, Göksu
, Bilal, Doğanay
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Kosecki (dk. 15) (Adana Demirspor) Ahmet (dk. 85) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Kosecki, Pote, Tayyip, Kurtuluş (Adana Demirspor) Hakan, Kone (Adanaspor) - ADANA
Adanaspor,Adana Demirspor
25 Kasım 2018 Pazar 18:07