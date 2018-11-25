Adana Derbisinde Kazanan Yok

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor
, Adanaspor
'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Galip'in köşe vuruşundan ortasında ceza sahası içinde Orhan'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. 15. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin sol kanattan ortasında topu alan Kosecki, plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0 38. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şutunda top üstten dışarı çıktı. 54. dakikada Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Berk'in şutu yandan dışarı gitti. 85. dakikada Bumba'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli
'nin yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
KÜNYE
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Erdinç Sezertam
xx, Abdullah Bora
Özkara xx Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tayyip xx, Galip xx, Traore xx, Berk xxx, Pote xx, Mitrovic xxx, Hakan xx, Orhan xx, Orkan xx, Kosecki xx (Kage dk. 73 x) Yedekler: Çağlar, Emre, Anderson, Erdal, Batuhan, Musa Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Adanaspor: Karacic x, Veli x, Hakan xx (Renan dk. 90 ?), Kenan x (Abdulkadir dk. 44 x), Robert x, Berkan x, Onur xx, Bumba xx, Kone xx, Özkan x, Gökhan x (Ahmet dk. 65 xx) Yedekler: İrfan, Göksu
, Bilal, Doğanay Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan Goller: Kosecki (dk. 15) (Adana Demirspor) Ahmet (dk. 85) (Adanaspor) Sarı kartlar: Kosecki, Pote, Tayyip, Kurtuluş (Adana Demirspor) Hakan, Kone (Adanaspor)
(Cemil Serezli - Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Adanaspor,Adana Demirspor
25 Kasım 2018 Pazar 18:16