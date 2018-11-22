22 Kasım 2018, 13:09
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Adana Derbisinde Özgür Yankaya Düdük Çalacak

Adana Derbisinde Özgür Yankaya Düdük Çalacak

Spor Toto 1. Lig’de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Adana Demirspor- Adanaspor derbisinde Özgür Yankaya görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

19.00 Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin

24 Kasım Cumartesi

13.30 Hatayspor - Altay: Mert Güzenge

16.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor: Caner Ak

16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka

25 Kasım Pazar

13.30 Denizlispor - Giresunspor: Kadir Sağlam

16.00 Gazişehir Gaziantep - Boluspor: Süleyman Abay

16.00 Adana Demirspor - Adanaspor: Özgür Yankaya

19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp

26 Kasım Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker - İSTANBUL
22 Kasım 2018 Perşembe 13:09



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