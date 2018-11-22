Adana Derbisinde Özgür Yankaya Düdük Çalacak

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Adana Demirspor-Adanaspor derbisinde Özgür Yankaya görev yapacak.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: <br><br>Yarın<br><br>19.00 Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin<br><br>24 Kasım Cumartesi<br><br>13.30 Hatayspor - Altay: Mert Güzenge<br><br>16.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor: Caner Ak<br><br>16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka<br><br>25 Kasım Pazar<br><br>13.30 Denizlispor - Giresunspor: Kadir Sağlam<br><br>16.00 Gazişehir Gaziantep - Boluspor: Süleyman Abay<br><br>16.00 Adana Demirspor - Adanaspor: Özgür Yankaya<br><br>19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp<br><br>26 Kasım Pazartesi<br><br>19.00 Osmanlıspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker - İSTANBUL