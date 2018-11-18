İBRAHİM ERİKAN - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasındaki derbi karşılaşmasında Adana Demirspor
'la karşılaşacak Adanaspor
'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, sadece futbolun konuşulacağı bir maç temennisinde bulundu.
Coşkun Demirbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Demirspor ile 25 Kasım Pazar günü oynayacakları derbi karşılaşmasıyla ilgili olarak, "İnşallah adına yakışır bir derbi olur. Adana derbisinde sadece futbol konuşulsun, futbolun dışında bir şey konuşulmasın. Temennimiz bu yönde." dedi.
Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Demirbakan, şöyle konuştu:
"Takımımızda herhangi bir eksiğimiz yok. Derbiye hazırız. Herkesin tuttuğu renkler, tuttuğu takım var. Herkes kendi takımının kazanmasını istiyor. Taraftarlar empati kurup, karşısındakinin de aynı duygular içinde olduğunu hissetmeli. Dostlukla, arkadaşlıkla, kardeşlikle yıllardır oynanan bu derbinin bir yenisi. Futbol
oynamaya çalışacağız. İyi de hazırlandık. Milli maç arası bize iyi geldi. Bazı eksiklerini gidermesi açısından rakibimize de herhalde iyi gelmiştir. Yeni hocaları hayırlı olsun. Yılmaz Vural
hocaya ve Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. İyi maç olur inşallah. Futbol kazansın."
"Bizim örnek olmamız lazım"
Demirbakan, Adana Demirspor'un başına geçen Yılmaz Vural'ın tecrübeli bir teknik direktör olduğunu vurgulayarak, "Şimdi Türk futbolunda mazeret, şikayet edebiyatı var. Yenilen her takım devamlı mazeret arıyor. Bizim örnek olmamız lazım. Bırakacağız artık. Bizim işimiz bitti. Bundan sonrakiler bari etik değerlere saygılı olarak bir sonrakilere iyi mesajlar versin." ifadelerini kullandı.
Ligde 5 maç sonra devre arasına girileceğini anımsatan Demirbakan, sözlerini şöyle tamamladı.
"Devre arasından sonra, hedeflerle ilgili bir fikir yürütebiliriz. Çünkü takımların transferde kimleri alacağı, kimlerin takımlardan gideceği önemli. Güçlenecek kulüpler de var, gidecek futbolcularla zayıflayacak kulüpler de. Onun için daha ligin 13. haftasında sezon sonu için fikir yürütmek bence yanlıştır. Futbolcularım daha önce gösteremedikleri potansiyellerini ortaya çıkardılar. Onlardan daha da iyisini bekliyorum. Bizim stoper mevkisinde yeterli oyuncumuz yok. Oraya takviye amacıyla transfer yapabiliriz. Onun haricinde bütün futbolculardan memnunum."
Adana Demirspor,Futbol,Adana
18 Kasım 2018 Pazar 12:00