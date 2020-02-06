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Adana derbisinde taraftarlara 'anı bardağı'nda çorba dağıtılacak

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor'un ev sahipliğinde Adanaspor ile oynanacak derbide taraftarlara 'anı bardağı' içerisinde çorba ikram edilecek.

06.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:46Adana derbisinde taraftarlara 'anı bardağı'nda çorba dağıtılacak

TFF 1'inci Lig'de Demirspor'un ev sahipliğinde ile oynanacak derbide taraftarlara 'anı bardağı' içerisinde çorba ikram edilecek.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Cumartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da 61'inci kez derbide karşılaşacak olan Adana Demirspor ve Adanaspor'a başarı dileğinde bulundu. Adana Demirspor ve Adanaspor'un kentin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Başkan Akay, "Adana derbisi Türkiye'ye örnek olsun. Mavi-lacivert ve turuncu-beyaz renklere gönül veren hemşehrilerimizin, takımlarını sportmence ve centilmence destekleyeceklerine inanıyorum" dedi.

ANI BARDAĞI ISITACAK

Başkan Akay, Adana'nın iki önemli değerinin karşılaşacağı derbi maçta Adanaspor ve Adana Demirspor taraftarına özel 'anı bardağı' içerisinde çorba ikramında bulunacaklarını kaydetti. Takımların armalarını taşıyan özel anı bardağında yapılacak olan çorba ikramı, her iki takım taraftarlarının stada girecekleri tribün girişinde gerçekleştirilecek.



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Kaynak: DHA

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