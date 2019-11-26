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Adana Devlet Tiyatrosu aralık ayında 6 oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), aralık ayında 6 oyunu 42 temsille beğeniye sunacak.

26.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:40Adana Devlet Tiyatrosu aralık ayında 6 oyun sahneleyecek
Devlet Tiyatrosu (ADT), aralık ayında 6 oyunu 42 temsille beğeniye sunacak.
ADT, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyununu, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 3-14 'ta 12 kez sahneleyecek.
"Matruşka" 17-21 Aralık'ta, "Miletos Güzeli" adlı oyun da 24-28 Aralık'ta altışar temsille aynı merkezde izleyici karşısına çıkacak.
"Ayrılık" oyunu 5-7 Aralık'ta 3 kez, "Nihayet Bitti" de 12-28 Aralık'ta 9 kez Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Çocuk oyunu "Sihirli Keman" ise 1, 3, 8, 10, 15 ve 17 Aralık'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları, Aralık, Adana, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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