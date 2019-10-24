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Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 6 oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), kasımda 6 oyunu 45 temsille beğeniye sunacak.

24.10.2019 10:18Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 6 oyun sahneleyecek
Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), kasımda 6 oyunu 45 temsille beğeniye sunacak.
ADT, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyununu, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 1 ve 2 Kasım'da 3 kez sahneleyecek.
"Pembe Panduflu Aşk" 5-16 Kasım'da, "Fareler ve İnsanlar" adlı oyun da 19-30 Kasım'da 12'şer temsille aynı merkezde izleyici karşısına çıkacak.
"Ayrılık" adlı oyun 1-16 Kasım'da 8 temsille, "Matruşka" ise 21-30 Kasım'da 6 temsille, Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
"Sihirli Keman" adlı çocuk oyunu ise 3, 5, 10 ve 12 Kasım'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları, Adana, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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