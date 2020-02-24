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Adana Devlet Tiyatrosu martta 6 oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), mart ayında 6 oyunu sanatseverlerin izlenimine sunacak.

24.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:16Adana Devlet Tiyatrosu martta 6 oyun sahneleyecek
Devlet Tiyatrosu (ADT), mart ayında 6 oyunu sanatseverlerin izlenimine sunacak.
ADT, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde "Fareler ve İnsanlar" oyununu 3-7 Mart tarihlerinde altı temsille sahneleyecek.
Aynı merkezde "Sıradan Bir Gün" oyunu ise 10-14 Mart tarihlerinde altı temsille seyirciyle buluşacak.
Çocuk oyunu "Bir Kümes Hikayesi" 1, 6, 8, 10, 13 ve 20 Mart'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
"Miletos Güzeli" oyunu, 17-21 Mart tarihlerinde Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 6 temsille sahneye konulacak.
Sabancı Oda Tiyatrosu sahnesinde de "Matruşka" oyunu 5-7 Mart tarihlerinde, "Nihayet Bitti" oyunu ise 12, 13, 14, 19, 20, 21 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Tiyatroları, Hacı Ömer Sabancı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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