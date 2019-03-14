Adana Devlet Tiyatrosu "Yolcular" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.
Sam Bobrick'in yazdığı, Ekin Tuncay Turan'ın çevirdiği oyunun yönetmenliğini Sinan Pekinton üstleniyor.
İki perdelik oyunun dekoru Hakan Dündar, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Zeynel Işık, müziği ise Berna Tülay Uğurlar'a ait.
Oyunda, Fırat Demirağ, Efe Ünsal, Mazlum Taşkıran, Sevinç Gediktaş, Gizem Göbenli ve Gönül Dilmen rol alıyor.
"Yolcular", Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00, 16 Mart Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.
Hakan Dündar, Adana, Devlet Tiyatroları, Ordu, Kültür Sanat
Kaynak: AA