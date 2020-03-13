Adana Devlet Tiyatrosunda koronavirüs nedeniyle turne ve oyunlar iptal edildi
Adana Devlet Tiyatrosunun 14 Mart-30 Nisan tarihlerinde sahneleyeceği oyunlar ile yurt içi ve dışındaki turnelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiği bildirildi.
13.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:04
Adana Devlet Tiyatrosunun 14 Mart-30 Nisan tarihlerinde sahneleyeceği oyunlar ile yurt içi ve dışındaki turnelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiği bildirildi.
Adana Devlet Tiyatrosundan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze bağlı olan Yerleşik Tiyatro Müdürlükleri ile turne sahnelerinde temsil edilmesi planlanan oyunlarımız,festivallerimiz ve yurt içi - yurt dışı turnelerimiz ülkemizde görülen koronavirüsü nedeniyle tedbir amaçlı olarak iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Adana Devlet Tiyatrosundan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze bağlı olan Yerleşik Tiyatro Müdürlükleri ile turne sahnelerinde temsil edilmesi planlanan oyunlarımız,festivallerimiz ve yurt içi - yurt dışı turnelerimiz ülkemizde görülen koronavirüsü nedeniyle tedbir amaçlı olarak iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA
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