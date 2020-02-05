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Adana devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Devrilen motosikletin sürücüsü öldüADANA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Tolga Tufan (28), hayatını kaybetti.

05.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:16
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
ADANA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Tolga Tufan (28), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Tolga Tufan'ın kullandığı 33 NB 348 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tufan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tufan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan motosiklet, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Adana devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA


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