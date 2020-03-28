Adana Diş Hekimleri Odasından "koronavirüs" açıklaması

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, diş hekimlerinin koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ihtiyaç duyulması halinde göreve hazır olduklarını söyledi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel ve kamuda çalışan diş hekimlerinin, Bilim Kurulunun önerilerine uyduğunu belirtti.

Özelde çalışan 18 bin diş hekiminin hasta bakımını hızla azalttığını, bir kısmının da geçici olarak hizmete ara verdiğini kaydeden Güler, "Özelde çalışan diş hekimleri başka hiçbir geliri olmadan Bilim Kurulunun çizdiği çerçevede kalarak ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yalnızca acil kısmının yürümesini sağlamaya çalışarak kamu hizmetinin yürümesi mantığıyla hareket etmektedir. Aynı şekilde gerektiğinde Sağlık Müdürlüklerince göreve çağrıldıklarında tereddüt etmeden bu mücadeleye katkı koymaya hazırdırlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA