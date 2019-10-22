Haberler » Güncel » Adana dizi çekilen hastanede yangın

Adana dizi çekilen hastanede yangın

Dizi çekilen hastanede yangınAdana'da 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği kullanılmayan hastane binasında yangın çıktı.

22.10.2019 18:15
Dizi çekilen hastanede yangın
Adana'da 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği kullanılmayan hastane binasında yangın çıktı.
Seyhan ilçesi'ne bulunan ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tadilat çalışması başlatıldı. Hastanede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlardan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 katlı binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada meraklı kalabalık itfaiyenin çalışmasını izledi. Ekipler, bahçede bulunan çam ağaçlarının üzerine yangından etkilenmemeleri için su sıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu, binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana dizi çekilen hastanede yangın

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 İran düşünce tarihi İRAM'da konuşulacak
18:47 Beyoğlu'nda arkadaşının ittiği çocuk yüksekten düşerek ağır yaralandı
18:47 Çekirdeksiz nar ve tropikal meyve festivali'nde renkli görüntüler
18:47 Türkiye'deki ilk 'ilk yardım eğitim merkezi' edirne'de kuruldu
18:47 Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
18:46 BAE'den "Aden" tahliyesi
18:44 TÜGVA gönüllülerinden Ahlat ile Nemrut gezisi
22.10.2019 18:50:19