Adana down sendromlu halil'e temsili askerlik kınası

Down sendromlu Halil'e temsili askerlik kınası Adana 'da askerlik çağına gelen ve bir günlük temsili askerlik yapacak olan down sendromlu Halil İbrahim Derin'e (21), asker kınası düzenlendi. Yüreğir ilçesindeki Sabiha ve Bekir Derin çiftinin en küçük çocukları down sendromlu Halil İbrahim Derin için Yüreğir Belediyesi'nin katkılarıyla Hayme Ana Konağı'nda asker kınası düzenlendi. Halil İbrahim'i kınada down sendromlu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gönüllerinde eğlenen genç ve çocuklar, zeybek oynayıp şiir okudu.Bir günlük temsili askerlik yapacak olan Halil İbrahim'in asker kınasına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı. Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Kocaispir, Halil İbrahim'in eline kına yaktı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşayan Halil İbrahim'in annesi Sabiha Derin, oğluyla gurur duyduğunu belirterek göz yaşı döktü.Halil İbrahim, askere gideceği için mutlu olduğunu belirterek, tekmil verdi. Ağabeyi Hüseyin Derin ise kardeşinin her zaman askerlik yapmak istediğini belirterek, yakında düğününü yapmayı da planladıklarını kaydetti.Engelli çocukların yetiştirilmesinde katkı sunan ailelere teşekkür eden Kocaispir, 'Halil İbrahim çok yakışıklı, çakı gibi bir asker olmuş. Bir Türk askeri olarak vatanını ve milletini seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Aslında engel bizim zihnimizde. Bu güzel kardeşlerimizin dışlanmasını, ötekileştirilmesini istemiyoruz. İnşallah biz de belediye olarak onların her zaman yanında olacağızö diye konuştu.