Haberler » Güncel » Adana down sendromlu halil'e temsili askerlik kınası - Haber

Adana down sendromlu halil'e temsili askerlik kınası

Down sendromlu Halil'e temsili askerlik kınasıAdana'da askerlik çağına gelen ve bir günlük temsili askerlik yapacak olan down sendromlu Halil İbrahim Derin'e (21), asker kınası düzenlendi.

30.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:00
Down sendromlu Halil'e temsili askerlik kınası
'da askerlik çağına gelen ve bir günlük temsili askerlik yapacak olan down sendromlu Halil İbrahim Derin'e (21), asker kınası düzenlendi.
ilçesindeki Sabiha ve Bekir Derin çiftinin en küçük çocukları down sendromlu Halil İbrahim Derin için Yüreğir Belediyesi'nin katkılarıyla Hayme Ana Konağı'nda asker kınası düzenlendi. Halil İbrahim'i kınada down sendromlu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gönüllerinde eğlenen genç ve çocuklar, zeybek oynayıp şiir okudu.
Bir günlük temsili askerlik yapacak olan Halil İbrahim'in asker kınasına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı. Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Kocaispir, Halil İbrahim'in eline kına yaktı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşayan Halil İbrahim'in annesi Sabiha Derin, oğluyla gurur duyduğunu belirterek göz yaşı döktü.
Halil İbrahim, askere gideceği için mutlu olduğunu belirterek, tekmil verdi. Ağabeyi Hüseyin Derin ise kardeşinin her zaman askerlik yapmak istediğini belirterek, yakında düğününü yapmayı da planladıklarını kaydetti.
Engelli çocukların yetiştirilmesinde katkı sunan ailelere teşekkür eden Kocaispir, 'Halil İbrahim çok yakışıklı, çakı gibi bir asker olmuş. Bir Türk askeri olarak vatanını ve milletini seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Aslında engel bizim zihnimizde. Bu güzel kardeşlerimizin dışlanmasını, ötekileştirilmesini istemiyoruz. İnşallah biz de belediye olarak onların her zaman yanında olacağızö diye konuştu.
Adana down sendromlu halil'e temsili askerlik kınası

İbrahim Derin, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:30 "Velhasıl insan" diyerek yetimlere sevgi götürüyorlar
14:30 Veliler yıllar sonra yeniden öğrenci oldu
14:29 Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
14:28 Ceyhan'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı
14:28 Ordu'da kamyon bariyere devrildi
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
15:47 Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
30.11.2019 14:31:03