ADANA Dr. Obengül Ejder Karantina sonrası nüfus patlaması olabilir

Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması olabilirADANA'da Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, pandeminin ardından karantina sürecinin çiftleri birbirine daha fazla yakınlaştırdığı için nüfus patlaması yaşanabileceğini söyledi.

27.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:09
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması olabilir
ADANA'da Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, pandeminin ardından karantina sürecinin çiftleri birbirine daha fazla yakınlaştırdığı için nüfus patlaması yaşanabileceğini söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme takvimi hayata geçirilmeye başlandı. Kentte uzun yıllar Aile ve Evlilik Terapistliği yapan Dr. Obengül Ejder, çok yoğun ve tempolu iş yaşamı nedeniyle birbirlerine yeterince zaman ayıramayan çiftlere, evden veya yarı zamanlı çalışma sisteminin faydalı geldiğini söyledi. Pandeminin ardından karantina sürecinin, çiftleri birbirine daha fazla yakınlaştırdığını dile getiren Dr. Ejder, şunları söyledi: "Yoğun iş yaşamının ardından salgın tüm dünyayı yavaşlattı. Ama biz terapistler bu durgunlaşmadan çok memnunuz. Cinsellik temel bir ihtiyaç. Eskiden insanların zamanı yoktu ancak şimdi evdeler. Bu yüzden önümüzdeki günlerde nüfus patlaması yaşanabilir. Ben, 1999 Gölcük Depremi'nde bölgede görevliydim. Çadır kentlerde o günlerde doğum patlaması yaşandı. Psikolojik olarak ölüm gerçeğiyle karşılaşan insanların, doğum dürtüleri aktive oluyor. Bu süreçte yiyecek maddelerinin evlere istiflenmesi gibi insanların en temel ihtiyaçlarının ellerinden çekileceğini hissetmesi, diğer başka tepkisel davranışlara neden oluyor." ADANA Dr. Obengül Ejder Karantina sonrası nüfus patlaması olabilir

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Güncel, Haber

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