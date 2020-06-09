ADANA Düğün fotoğrafı çektiren çiftin aracından altınların alınması kamerada

Düğün fotoğrafı çektiren çiftin aracından altınların alınması kameradaADANA'da düğünden önce fotoğraf çektirmek için tarihi Taş Köprü'ye giden çiftin park ettiği aracından 11 bin 400 TL değerindeki ziynet eşyası ile 600 TL para 2 kişi tarafından çalındı.

09.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:09
Düğün fotoğrafı çektiren çiftin aracından altınların alınması kamerada
ADANA'da düğünden önce fotoğraf çektirmek için tarihi Taş Köprü'ye giden çiftin park ettiği aracından 11 bin 400 TL değerindeki ziynet eşyası ile 600 TL para 2 kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polisin yaptığı çalışmayla şüpheliler yakalandı.
Olay, pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden önce fotoğraf çektirmek için tarihi Taş Köprü'ye gelen Sümeyye Buzlucan (23) ile Tahir Bilmez (27) çifti, gelin arabasını yol kenarına park etti. Fotoğraf çekiminin ardından geri dönen çift, aracın kapısının açık olduğunu gördü. Çift, araçtaki 11 bin 400 lira değerindeki ziynet eşyası ile 600 TL nakit paranın çalındığını fark edip, polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin, daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan Kadir İ. (34) ile Umut Ş. (35) olduğunu tespit etti. Evlerine yapılan baskında iki şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 12 bin lira ele geçirildi. Kadir İ. ve Umut Ş.'nin altınları kuyumcudan bozdurduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kuyumcuya parayı iade edip, tekrar altınları aldı. Altınlar ve 600 lira para çifte iade edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. ADANA Düğün fotoğrafı çektiren çiftin aracından altınların alınması kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Güncel, Haber

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