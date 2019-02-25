Adana Düğünde Kim Çok Dans Etti Kavgasında Sandalyeler Havada Uçuştu

Adana
'DA bir sokak düğününde kız ve erkek tarafının 'En çok siz dans ettiniz' tartışmasıyla başlayan kavgada sandalyeler havada uçuştu.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam
ilçesi Suluca
Mahallesinde meydana geldi. Sokak düğününde iddiaya göre, 'En çok siz dans ettiniz" lafı yüzünden tartışma cıktı. Tartışmanın alevlenip, kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine plastik sandalyelerle saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, damat ve gelin yakınları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. İhbar uzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı. Kavganın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Sarıçam, Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA