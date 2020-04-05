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ADANA Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldıDünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı.

05.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:14
ADANA Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı.İsmet Atlı için, Kozan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Toklular Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Aile adına konuşan Hüseyin Atlı, 'Ağabeyimi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun gibi sporcular zor çıkıyor. Madalyalarını bir müzede saklansın istiyoruz' dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İsmet Atlı, Güncel
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