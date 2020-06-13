ADANA 'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre kaçabildi

'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre kaçabildiADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 15 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı.

13.06.2020 03:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 03:59
'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre kaçabildi
ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 15 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı. Sürücü Oktay U.'nun (31) sahte kimlik kullanmaktan aranmasının olduğu belirlenirken, yanındaki 2 arkadaşı ile gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda denetim yapan polisler, saat 02.30 sıralarında şüphelendikleri 01 ZF 442 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Denetlemede görevli polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Merkez Otogar kavşağında yolu kesen polis ekibinin de ihtarlarına uymayan sürücü, bulvar boyunca kaçışına devam etti. Sakarya Mahallesi yakınlarında Mithatpaşa Bulvarı'na dönen otomobil, 15 kilometre süren kovalama sonucu Denizli Mahallesi 57036 Sokak'ta kıskıvrak yakalandı. Sürücü ve yanındaki 2 arkadaşını araçtan indiren polis, arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, adı Oktay U. olduğu tespit edilen sürücünün sahte kimlik kullanmaktan arandığını belirlendi. Sürücü ve yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alınarak Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi'ne götürüldü. ADANA ’Dur’ ihtarına uymadı, 15 kilometre kaçabildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Gökçeler, Seyhan, Güncel, Haber

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