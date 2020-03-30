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ADANA Düştüğü yerden 2 gün yardım bekledi, itfaiye ekibi kurtardı

Düştüğü yerden 2 gün yardım bekledi, itfaiye ekibi kurtardıADANA'da, yalnız yaşadığı evinde düşerek, 2 gün boyunca yardım bekleyen Nebile Zihinli'yi (89), itfaiye görevlisi kapıyı kırarak kurtardı.

30.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:44
Düştüğü yerden 2 gün yardım bekledi, itfaiye ekibi kurtardı
ADANA'da, yalnız yaşadığı evinde düşerek, 2 gün boyunca yardım bekleyen Nebile Zihinli'yi (89), itfaiye görevlisi kapıyı kırarak kurtardı.
Olay, Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ve evden dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri hasta kişileri kontrol etmek için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Nebile Zihinli'nin evine geldiğinde yaşlı kadının yardım istediğini fark etti. Ayağı kayıp yere düştükten sonra yerinden kalkamayan Zihinli'yi kapı kilitli olduğu için kurtaramayan görevliler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye görevlisi, evin kapısını tekme atarak kırdı. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, 2 gündür yardım bekleyen yaşlı kadını kurtardı. Zihinli daha sonra, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. ADANA Düştüğü yerden 2 gün yardım bekledi, itfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Seyhan, Güncel

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ADANA Düştüğü yerden 2 gün yardım bekledi, itfaiye ekibi kurtardı
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