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Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ oldu

Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanlığına Mürsel Yalbuzdağ getirildi.

11.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:05Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ oldu
Eczacı Odası (ADEO) Başkanlığına Mürsel Yalbuzdağ getirildi.

Yalbuzdağ, uzun yıllar ADEO'da genel sekreterlik görevinde bulunduğunu belirterek, "2011 yılından bu yana Oda başkanlığımızı yapan Ersun Özkan'ın Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle görevinden ayrılmasıyla Yönetim Kurulu'nun yeni görev dağılımında başkanlığa seçildim. Birlikte çalışarak, birlikte üreterek, birlikte yöneterek Adana Eczacı Odasında hep birlikte yaptığımız başarılı çalışmaları Türk Eczacıları Birliğinde de yapacağına güç katacağına olan inancımız tamdır. Bizler de aldığımız büyük sorumluluğun bilinciyle siz değerli meslektaşlarımızın katkısı ve desteği ile şeffaf bir yönetim anlayışıyla, mesleğimiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eczacı Ö. Mürsel Yalbuzdağ başkanlığında Adana Eczacı Odası yeni yönetimi şu şekilde oluştu:

"Genel Sekreter Ecz. Oğuzhan Sürme, Sayman Ecz. Sühendan Toksöz, üyeler Ecz. Erdem Kızıltepe, Ecz. Fulya Akgün, Ecz. Mehmet Ceyhun Dalkıran, Uzm. Ecz. Fatma Tuğçe Dalkır" - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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