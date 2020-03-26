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ADANA Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda

Eğitmenler sokakta, halk evinde spordaSEYHAN Belediyesi, uzmanların koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek için evde kalınması yönündeki uyarılarını güçlendirmek ve halkın evde kalmasını teşvik etmek amacıyla 'Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda' etkinliğini başlattı.

26.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:50
Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda
SEYHAN Belediyesi, uzmanların koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek için evde kalınması yönündeki uyarılarını güçlendirmek ve halkın evde kalmasını teşvik etmek amacıyla 'Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda' etkinliğini başlattı.
Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü, 'Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda' etkinliğiyle sabah sporu programları gerçekleştiriyor. Halkın talebiyle gerçekleşen sabah sporu etkinliğiyle, vatandaşın evde kalmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla gerçekleştirilen ve halkın evinde kaliteli zaman geçirmesine katkı sağlamayı amaçlayan uygulama Reşatbey Mahallesi'nde başladı.
Eğitmenler sokakta ve parkta halka seslenip sabah sporu yaparken vatandaşlarda evlerinin balkonlarından eşlik ediyor. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak sürdürülen programda eğitmenler, sokağa çıkma yasağı getirilen risk grubundaki vatandaşların da evlerinde sağlıklı yaşam için hareket ve spor yapmalarına öncülük ediyor. Yaklaşık 45 dakika süren spor programı talep doğrultusunda sürdürülecek.
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ADANA Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Seyhan, Sabah, Güncel

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ADANA Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda

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