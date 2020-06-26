ADANA Ekmek fırınında patlama: 3 yaralı
Ekmek fırınında patlama: 3 yaralıADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde bir ekmek fırınında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 3 işçi hafif yaralandı.
26.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:39
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde bir ekmek fırınında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 3 işçi hafif yaralandı.
İlçedeki Recep Aktürk Meydanı'nda bulunan bir ekmek fırınında, baca temizliği yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, fırın işçileri İsmail Üstündağ, Zeliha Üstündağ ve Muhammed Demirbaş hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Tufanbeyli, İşçi, 3. Sayfa, Güncel, Haber