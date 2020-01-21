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Adana el-kaide'ye 'drone' gönderen 4 şüpheli yakalandı

El-Kaide'ye 'drone' gönderen 4 şüpheli yakalandıADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdikleri belirlenen biri Suriyeli 4 şüpheli yakalandı.

21.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:22
El-Kaide'ye 'drone' gönderen 4 şüpheli yakalandı
ADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdikleri belirlenen biri Suriyeli 4 şüpheli yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki üyelerine, kargo aracılığıyla 'drone' gönderen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. İstanbul, Hatay ve Adana'da belinlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında, Suriye uyruklu Muhammet El M. ile Cafer D., Mehmet Salih Y. ve Bilal A. yakalanarak, gözaltına alındı.
Suriye'deki El Kaide üyelerine ulaştırmak üzere kargoyla Hatay'a 4 drone gönderdikleri saptanan şüpheliler, sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini, dronlarla bölgede doğa fotoğrafı çekmek istediklerini iddia etti.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Adana el-kaide'ye 'drone' gönderen 4 şüpheli yakalandı

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Kaynak: DHA


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