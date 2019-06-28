28.06.2019 10:48
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ADANA ELEKTİRİK KABLOSU ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Adana'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithanespor'un elektirik kablolarını çalan 2 kişi yakalandı.

Adana 'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithanespor'un elektirik kablolarını çalan 2 kişi yakalandı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kiremithanespor'un tesislerine giren 2 kişi, burada bulunan aydınlatma direklerinin elektirik kablolarını çaldı. Tesise gelen görevlileri, soygunu fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği yetkilileri, güvenlik kameralarından kimlikleri saptanan Mert G. (24) ve Agit T.'yi (25) gözaltına aldı. Sorgulanan şüpheliler pişman olduklarını, zararı karşılamak istediklerini söyledi.
Adliyeye sevk edilen, Mert G. ve Agit T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ADANA ELEKTİRİK KABLOSU ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Kaynak: DHA
Yüreğir , Adana , Güncel

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