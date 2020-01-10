Haberler » Güncel » Adana Emniyet Müdürü Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Haber

Adana Emniyet Müdürü Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:58Adana Emniyet Müdürü Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Aktaş, makamında ağırladığı kentte görev yapan bazı muhabirlerle sohbet ederek pasta kesti.
Gazetecilerin de polisler gibi zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Aktaş, "Şafak vakti sokaklarda bir polis bir de gazeteciler olur. Bu zor görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Gününüz kutlu olsun." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Zafer Aktaş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı - Haber
17:01  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Haber
17:01  Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Haber
17:00  3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Haber
17:00  Roy Hodgson: "Cenk'i yoğun bir şekilde izledik" - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 17:10:42