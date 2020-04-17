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Adana Emniyet Müdürü Aktaş'tan evde sıkılan çocuklara oyuncak jesti

Adana Emniyet Müdürü Aktaş'tan evde sıkılan çocuklara oyuncak jestiADANA'da sokağa çıkamadıkları için 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak "Evde çok sıkılıyoruz, sokakta arkadaşlarımızla oyunlar oynayamıyoruz" diyen 3 çocuğa İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oyuncak ve polis...

17.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:16
Adana Emniyet Müdürü Aktaş'tan evde sıkılan çocuklara oyuncak jesti
ADANA'da sokağa çıkamadıkları için 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak "Evde çok sıkılıyoruz, sokakta arkadaşlarımızla oyunlar oynayamıyoruz" diyen 3 çocuğa İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oyuncak ve polis üniforması hediye edildi.
Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 66041 sokaktaki evde aileleriyle yaşayan 5 yaşındaki Ali İmran Yüksek ile ilkokul öğrencileri Ayşe Masal Karan ve Kumsal Karan kardeşler, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamadıkları için 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Çağrıyı yanıtlayan polis memuruna "Yasak yüzünden evden çıkamıyoruz. Evde çok sıkıluyoruz, sokaktaki arkadaşlarımızla oyunlar oynayamıyoruz" dedi. Durumun İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a bildirilmesi üzerine Aktaş talimat vererek çocuklara oyuncak dağıtılmasını istedi. Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, çocukların evlerine giderek onlara oyuncak araba, bebek ve polis üniforması verdi. Polislerin jesti nedeniyle mutlu olan çocuklar, "Zafer amca çok teşekkür ederiz" diyerek Aktaş'a sevgilerini sundu. Adana Emniyet Müdürü Aktaş’tan evde sıkılan çocuklara oyuncak jesti

Kaynak: DHA

Etiketler: Zafer Aktaş, Polis, Güncel
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