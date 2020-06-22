Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başladı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başladıKAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Doğan İnci görevine başladı.

22.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:43
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başladı
KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Doğan İnci görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Doğan İnci, karayoluyla öğle saatlerinde kentte geldi. İnci'yi, emniyet müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler karşıladı. Tek tek polislerle selamlaşan İnci, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti. İnci, burada yaptığı açıklamada, "Bizden önce görev yapan emniyet müdürlerimizin çalışmalarını yakından takip ederek, devraldığımız bayrağı daha yükseklere taşıyacağız. Vatandaşların yardımlarıyla kenteki huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarımız hızını kesmeden devam edecek" dedi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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