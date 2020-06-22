Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adana Emniyet Müdürlüğüne atanan Doğan İnci görevine başladı.

22.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:43
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adana Emniyet Müdürlüğüne atanan Doğan İnci görevine başladı.
İnci, Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler tarafından karşılandı.
İnci, yaptığı açıklamada, huzur şehri Adana'nın, huzur ve güvenin devamı için görev alacağını söyledi.
Daha önce görev yapan müdürlerin faaliyetlerinin yerine getirilmesinin takipçisi olacağına dikkati çeken İnci, şöyle konuştu:
"Zafer Müdürümüzün Adana'ya çok güzel hizmetleri oldu. Ben de ondan aldığım bayrağı en yukarı çıkarmak için tüm gücümle çalışacağım. Bizler Anayasa'ya, kanunlara bağlı, büyük Türk milletinin, Türk polis teşkilatının birer mensuplarıyız. Adana'mız için gece gündüz canımızla çalışacağız. Bu vesileyle Adanalılara selamlarımı iletiyorum. Polis teşkilatı, Adanalılardan her zaman yardım gördü. Yine aynı şekilde onların yardımını bekliyoruz. Vatandaş ve polis kaynaşmasıyla huzuru tesis edeceğiz." Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci görevine başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Adana, Güncel, Haber

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